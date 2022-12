Mondiali 25 m: un argento e un bronzo agli azzurri del nuoto

Seconda medaglia del giorno per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta in Australia. Nicolò Martinenghi è argento nei 100 rana (56''07) alle spalle dello statunitense Nic Fink (55''88) oro. Completa il podio Adam Peaty, bronzo; quinto l'altro azzurro, Simone Cerasuolo.

Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne in Australia. Oro all'australiano Kyle Chalmers e argento al francese Maxime Grousset. Quinto l'altro azzurro Thomas Ceccon.