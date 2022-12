Nuoto: Paltrinieri, Italia è al top del mondo, lo dimostreremo

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Questa squadra italiana è molto forte, io l'avevo detto e, da capitano, parlo a nome di tutti.

Siamo tra i più forti al mondo, e qui lo dimostreremo". Parole, dai microfoni di Raisport, di Gregorio Paltrinieri, salito ancora una volta sul tetto del mondo, nello specifico vincendo la gara dei 1500 stile libero dei Mondiali in vasca corta a Melbourne.

"Ci unisce qualcosa di speciale - dice ancora 'Greg' -, siamo uniti come mai prima e si vede anche dai risultati". Qualche battuta sulla sua gara. "Sembrava facile, una vittoria scontata perché mancavano alcuni dei migliori - dice -, invece non è stato così. Ho fatto un po' più fatica a imporre il ritmo ma poi sono riuscito a chiudere forte ed è stato bello rivincere".

