Pallanuoto, Europei: Setterosa di bronzo, battuta l'Olanda

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il Setterosa, dopo sei lunghi anni, risale sul podio continentale. Agli Europei in corso a Spalato (Croazia) le ragazze della pallanuoto si sono prese il bronzo, battendo l'Olanda per 16-13 nella finale che metteva in palio il terzo posto.

Le ragazze guidate da Carlo Silipo si sono così vendicate della sconfitta - subita sempre nella finale per il bronzo - in Ungheria, ai Mondiali, proprio per mano delle 'orange'. Partita ricca di capovolgimenti di fronte, con l'Italia sempre in grado di ribattere colpo su colpo e poi di prendere il sopravvento sulle avversarie, questa volta costrette a inchinarsi. (ANSA).