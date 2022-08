Sincro: Vezzali, su Cerruti commenti vergognosi e sessisti

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Sono vicina alla nuotatrice #Linda Cerruti, fatta oggetto di vergognosi commenti sessisti sui social che condanno fermamente. Questo non è accettabile!".

Con questo tweet la sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali esprime la propria solidarietà alla campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti, di cui posta anche una foto mentre gareggia in acqua. La 28enne savonese per celebrare le otto medaglie conquistate agli Europei di Roma aveva postato una sua foto 'in verticale', a testa in giù e in spaccata, con le otto medaglie appese alle gambe. Per questo aveva scatenato commenti volgari e sessisti che hanno lasciato basiti i più, in primis la stessa atleta, che aveva parlato di "orda volgare e maschilista". (ANSA).