Europei nuoto: oro Ceccon nei 100 dorso

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 52"21, riscontro cronometrico che non migliora il suo record del mondo fatto registrare ai Mondiali di Budapest in 51"60. Argento per il greco Christou e bronzo per il francese Brouard Ndoye.

