Europei nuoto: bronzo Cusinato nei 200 farfalla donne

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Ilaria Cusinato è medaglia di bronzo nei 200 farfalla donne agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 2:07:77. Oro per la bosniaca Lana Pudar e argento per la danese Bach. Ottavo posto per Antonella Crispino con il tempo di 2:10:97. (ANSA).