Europei di nuoto: oro per Thomas Ceccon nei 100 dorso. Argento per Deplano e Pilato

Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 52"21, riscontro cronometrico che non migliora il suo record del mondo fatto registrare ai Mondiali di Budapest in 51"60. Argento per il greco Christou e bronzo per il francese Brouard Ndoye

Leonardo Deplano è medaglia d'argento nei 50 stile libero agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 21.60. Oro per l'inglese Benjamin Proud, bronzo per il greco Gkolomeev. Lorenzo Zazzeri termina al sesto posto con il tempo di 21.90.

Benedetta Pilato, invece, è medaglia d'argento nei 50 rana donne agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 29"71. Oro per la lituana Ruta Meilutyte, bronzo per l'inglese Imogen Clark. Fuori dal podio Arianna Castiglioni, al quarto posto con il tempo di 30"43

Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono medaglia di bronzo nella finale europea di tuffi sincro mista dal trampolino di tre metri. I due romani (punteggio 283.56) si piazzano dietro i tedeschi Massemberg e Punzel (oro con 294.69) e i britannici Heatly e Reid (argento con 290.70).