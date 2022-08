Europei nuoto:Zazzeri 'oro 4x100sl a Roma è da gladiatori'

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Vincere un titolo a Roma dove ci sono state tante battaglie è qualcosa da gladiatori": lo ha detto Lorenzo Zazzeri dopo l'oro nella staffetta dell'Italia nella 4x100 stile libero agli Europei di nuoto in corso nella Capitale. "Era una gara contro noi stessi - ha invece aggiunto Ceccon - l'oro era abbastanza sicuro, ma non scontato anche se gareggiavamo quasi da soli e abbiamo fatto anche un buon tempo".

Ceccon poi conclude: "Siamo contenti, ma finché non si vince l'oro all'Olimpiade non sarò soddisfatto" (ANSA).