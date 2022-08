Piero Angela: il tributo degli Europei di nuoto

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Anche il mondo del nuoto rende omaggio a Piero Angela. Allo stadio del Nuoto, pochi minuti prima dell'inizio delle finali del terzo giorno di gare agli Europei di Roma, è stato chiesto al pubblico un applauso per ricordare il divulgatore scientifico scomparso oggi all'età di 93 anni. Nell'impianto del Foro Italico sono state diffuse le note di Bach da sempre utilizzate come sigla di 'Quark' e 'Superquark', gli storici programmi di Angela in onda sulla Rai.

Al termine, ancora un altro lungo applauso. (ANSA).