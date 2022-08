Europei nuoto: arrivano quattro medaglie d'oro per gli azzurri

E' grande Italia agli Europei di nuoto in corso a Roma. Nei 100 rana Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro con il tempo di 58.26, seguito dall'altro azzurro Federico Poggio (argento con 58.98). Chiude il podio il lituano Andrius Sidluskas (59.50).

Agenzia ANSA Europei nuoto: oro anche per Ceccon nei 50 farfalla - Nuoto Medaglia d'argento Maxime Grousset e bronzo per Diogo Ribeiro (ANSA)



Dopo l'oro di Margherita Panziera nei 200 dorso donne, per l'Italia del nuoto in gara agli Europei di Roma arriva quello di Thomas Ceccon nei 50 farfalla, con il tempo di 22.89. Medaglia d'argento per il francese Maxime Grousset e bronzo per il portoghese Diogo Matos Ribeiro.



Panziera vince la medaglia d'oro e domina con il tempo di 2:07:13 nei 200 dorso donne agli Europei di nuoto di Roma. Secondo posto per l'inglese Katie Shanahan, mentre il bronzo va a Dora Molnar.

Agenzia ANSA Europei nuoto: oro nel sincro a Minisini nel solo tech uomini - Sport Argento allo spagnolo Diaz Del Rio e bronzo al serbo Martinovic. Per le donne argento nel sincro a Linda Cerruti nel solo tech (ANSA)



L'Italia è medaglia d'argento con la squadra degli highlights nel sincro agli Europei di nuoto di Roma. Il gruppo azzurro composto da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino, totalizza il punteggio di 91.7000. Sul primo gradino del podio l'Ucraina con 94.0667, mentre sul terzo va la Francia con 89.2000.