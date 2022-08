Europei nuoto: prima medaglia Italia, argento nel sincro

Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincronizzato nel tecnico a squadre con il punteggio di 90.3772. Meglio del team italiano composto da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murro ed Enrica Piccoli fa solo l'Ucraina con 92.5106. Bronzo, invece, per Francia con 88.0093.