Nuoto: Europei; ucraino Govorov 'pronto, mi sento a casa'

(ANSA) - CUNEO, 03 AGO - "Non mi sentivo a casa da nessuna parte, perché non ci potevo tornare: a Cuneo mi sento a casa, qui tante persone mi stanno aiutando. Essere sicuro, fiducioso e motivato è una delle chiavi della performance: agli Europei di Roma darò il massimo, per me e per l'Ucraina". Così ha detto stamane in municipio a Cuneo il nuotatore ucraino Andrii Govorov, 30 anni, primatista assoluto dei 50 metri farfalla: 22 secondi e 27 centesimi, record mondiale ottenuto 4 anni fa a Roma al Trofeo Settecolli, proprio al Foro Italico dove si svolgeranno gli Europei dall'11 al 18 agosto.

Da un mese Govorov si allena a Cuneo grazie alla collaborazione tra Comune, Atl del Cuneese e Csr (Centro sportivo Roero, che gestisce lo Stadio del Nuoto di Cuneo): sono loro a sostenere le spese dell'atleta. Andrii capisce l'italiano (ha vissuto tre anni a Caserta) ma preferisce parlare in inglese: "I valori italiani sono gli stessi di noi ucraini: rispetto per la famiglia e gli anziani, amore per i bimbi. E siete sempre con sorriso. Sarà bello rappresentare anche Cuneo a questi Europei, dove sto facendo il lavoro migliore degli ultimi anni. Sono troppe le persone da ringraziare, ma in queste settimane ci sono stati grandi miglioramenti; è stato difficile trovare un equilibrio mentale tra essere un atleta, un padre e pensare alla guerra nel mio Paese" (ANSA).