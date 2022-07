Nuoto: Europei; 58 gli azzurri in vasca a Roma

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La Federazione italiana Nnoto, su indicazione del direttore tecnico Cesare Butini, ha comunicato i 58 atleti che parteciperanno alla 36ma edizione degli Europei di nuoto, in programma a Roma dall'11 al 17 agosto.

Nella squadra 34 uomini e 24 donne. In quella femminile spiccano nove atlete nate dopo il 2000 tra cui le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano, Antonella Crispino, Sofia Morini e Chiara Tarantino classe 2003. Altrettanti nel gruppo maschile. I più giovani sono Lorenzo Galossi del 2006 e Benedetta Pilato del 2005; rientra il capitano Fabio Scozzoli, che compirà 34 anni il 4 agosto. Presenti tutti i finalisti, nonché medagliati, alle Olimpiadi di Tokyo e ai mondiali di Budapest, a partire da Gregorio Paltrinieri.

"Nel comporre la squadra per gli Europei abbiamo coniugato qualità a quantità - ha sottolineato Butini - La struttura di base è rappresentata dagli atleti che hanno partecipato ai campionati mondiali di Budapest, cui sono stati aggiunti alcuni atleti che hanno preso parte ai Giochi del Mediterraneo di Orano e i qualificati ai campionati assoluti estivi disputati al centro federale di Ostia. L'europeo in casa ci dà anche l'opportunità di guardare al futuro, così abbiamo premiato alcuni atleti giovani con l'auspicio di velocizzarne il processo di crescita acquisendo esperienza internazionale in un ambiente carico di entusiasmo, in grado di confermarsi esempio di comportamento, di divertire ed emozionare". (ANSA).