Nuoto: Cozzoli, 'Europei di Roma? Ingredienti sono unici'

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Gli ingredienti degli Europei 2022 sono piuttosto unici: il fascino del nuoto, la grande bellezza di Roma, gli spettatori sulle tribune collegati da ogni parte del mondo. Sport e Salute assieme alla FIN mette in campo le sue forze per un altro evento di una stagione indimenticabile di sport". E' quanto afferma Vito Cozzoli, amministratore delegato di Sport e Salute, durante la conferenza di presentazione degli Europei di nuoto. Il valore aggiunto della competizione, per Cozzoli, "lo fa l'evento diffuso: si nuoterà al Foro Italico, a Pietralata, a Ostia. La nostra filosofia è valorizzare gli asset ma anche lasciare traccia dello sport praticato nelle persone: vogliamo avvicinare tante persone al nuoto, consentire a tutti gli appassionati di vivere la bellezza di Roma".

La sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali si complimenta con "la FIN per il risultato ai recenti mondiali di Budapest. Il terzo posto nel medagliere ci permette di guardare al futuro con fiducia e interesse". L'Europeo vede ancora una volta Roma protagonista nello sport, e secondo la Vezzali "genererà flusso turistico e rappresenterà una concreta opportunità per l'economia italiana". (ANSA).