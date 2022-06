Nuoto: Mondiali; 25 km donne, azzurra Pozzobon quarta

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Medaglia sfumata per un niente per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Budapest nella 25 km di fondo femminile. L'azzurra Barbara Pozzobon è arrivata quarta, ai pedi del podio, dopo una cavalcata emozionante che l'ha vista a lungo in testa. Oro solo dopo il fotofinish alla brasiliana Ana Marcela Cunha, argento alla tedesca Lea Boy e bronzo all'olandese Sharon Van Rouwendaal. (ANSA).