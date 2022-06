Mondiali nuoto: Paltrinieri, argento enorme ma che fatica

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Questo argento ha un valore enorme perché c'erano tutti i più grandi a livello mondiale: ma la fatica comincia a farsi sentire, e fortuna che domani ho un giorno di riposo prima della 10 km". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri, dopo l'argento nella 5 km in acque libere che fa seguito al bronzo nella 4x1500 di ieri e all'oro dei 1500 in vasca di sabato.

"La commissione tecnica mi ha rassicurato, dicendomi che stanno valutando di modificare il programma del prossimo mondiale per garantirci un break tra il nuoto in vasca e le acque libere", ha aggiunto l'azzurro, che ieri si era lamentato delle gare troppo ravvicinate. (ANSA).