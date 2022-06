Nuoto: Mondiali; Paltrinieri 4/o negli 800 sl, oro a Finke

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Gregorio Patrinieri, con il tempo di 7'41"19 non va oltre il quarto posto nella finale degli 800 stile libero ai mondiali di nuoto di Budapest. L'oro è andato allo statunitense Finke che con il tempo di 7'39″36 ha preceduto il tedesco Wellbrock (7'39″63), terzo l'ucraino Romanchuk con 7'40″05. Sesto posto per l'altro azzurro in gara, Gabriele Detti. (ANSA).