Mondiali: Ledecky oro 1500 donne, Quadarella solo 5/a

Delusione per Simona Quadarella nella finale dei 1500 metri femminile ai Mondiali di nuoto a Budapest vinti dall'americana Katile Ledecky con il tempo di 15'30″15.

Argento per la statunitense Grimes con 15'44289, terza la australiana Pallister con 15'48″96. L'azzurra chiude quinta e lontanissima dal podio con il crono di 16'03''84. "Non ero io, non so cosa sia successo e mi dispiace: volevo riportare a casa qualcosa", ha detto a RaiSport l'azzurra, trattenendo a stento le lacrime a boedovasca