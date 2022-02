Nuoto: rinnovata convenzione tra Istituto Credito sportivo e Fin

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Rinnovata la convenzione tra la Federazione italiana nuoto e l'Istituto per il Credito Sportivo che hanno annunciato la sottoscrizione di un Protocollo di intesa per favorire la collaborazione finalizzata alla capillare e trasparente diffusione di prodotti finanziari e servizi sviluppati da Ics, al servizio delle esigenze della Fin e delle sue affiliate.

Elementi centrali dell'accordo, siglato dai presidenti della Fin e dell'Ics, Paolo Barelli e Andrea Abodi, sono i prodotti "Top of The Sport", dedicato alle Federazioni Sportive Nazionali, e "Mutuo Light 2.0 - FSN", per le associazioni e le società affiliate. Al portafoglio delle opportunità la banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia attraverso lo Sport e la Cultura ha aggiunto anche il finanziamento di crediti fiscali, il factoring e l'advisory per lo sviluppo di progetti infrastrutturali.

In particolare, il Credito Sportivo metterà a disposizione finanziamenti fino a 20 anni per tutte le società e associazioni sportive affiliate alla Fin, con tasso definito in base al rating di controparte e con un contributo del 2% di abbattimento in conto interesse. "Le società sportive e specialmente quelle che gestiscono impianti natatori - ha detto Barelli - sono in grave crisi ormai da lunghissimo tempo. La convenzione che oggi abbiamo firmato con il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, fornisce la possibilità di accedere ai finanziamenti con tassi particolarmente agevolati. Questo però è soltanto un primo passo, sia pure molto importante, perché occorre insistere, come la Federazione sta facendo fin dall'inizio della pandemia".

"Il protocollo sottoscritto oggi con il presidente Barelli - ha aggiunto Abodi - arriva nel momento più difficile per il nuoto italiano dal punto di vista gestionale. Mi auguro possa dimostrarsi uno strumento efficace, tramite le nuove condizioni di collaborazione che la banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia attraverso lo Sport e la Cultura mette a disposizione della Fin e alle sue affiliate. L'accordo dà un senso ulteriore al grande avvenimento che ci apprestiamo ad ospitare in Italia, gli Europei, convinti che non debba produrre un beneficio soltanto nella città che li ospita, ma in tutto il territorio nazionale". (ANSA).