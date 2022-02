Nuoto: Mondiali slittano di un anno, luglio 2023 a Fukuoka

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Slittano di un anno e due mesi i Mondiali di nuoto in calendario a Fukuoka, in Giappone, dal 13 al 29 maggio di quest'anno. Lo rende noto la Fina, ente mondiale del nuoto, con una nota in cui spiega che la decisione è stata presa "per assicurare un svolgimento in sicurezza, e di successo, della manifestazione". Le nuove date sono quelle che andranno dal 14 al 30 luglio del 2023.

Slitta quindi la successiva edizione, la ventesima, dei Mondiali che avrebbe dovuto svolgersi a Doha nel novembre del 2023. Ora di disputeranno, sempre a Doha, nel gennaio del 2024.

(ANSA).