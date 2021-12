Nuoto: Mondiali 25m; Miressi oro nei 100sl, con record italiano

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Alessandro Miressi è campione del mondo dei 100sl in vasca corta. Ad Abu Dhabi, nell'ultima giornata della rassegna iridata, l'azzurro ha chiuso la sua gara in 45''57, nuovo record italiano, precedendo lo statunitense Ryan Held (45''63), argento, e il canadese Liendo Edwards (45''82). Si tratta del quarto oro e la 14/a medaglia per l'Italia a questi mondiali. (ANSA).