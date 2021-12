Nuoto: Mondiali 25 m; Mora, Fangio e staffette miste in finale

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Dorso, rana e staffette hanno chiuso il programma dell'ultima sessione di batterie all'Ethiad Arena di Abu Dhabi, dove si svolgono i mondali di nuoto in vasca corta. Lorenzo Mora, primatista italiano dei 200 dorso, nella seconda batteria ha lasciato sfogare il portoricano Morales Miranda, in testa per tre quarti di gara, per poi batterlo nel finale. Il ventitreenne di Carpi va in finale con il quinto tempo (1'51"58) e ambizioni da podio. Eliminato, invece, Michele Lamberti.

Nelle eliminatorie dei 200 rana col quarto crono si è qualificata Francesca Fangio, alla prima finale iridata, chiudendo in 2'20"53 una batteria nuotata accanto alla campionessa dei 100, la britannica Molly Renshaw (2'20"33, terza).

In finale anche la staffetta mista 4x100 maschile, seconda nella propria batteria in 3'25"58, davanti gli Stati Uniti campioni uscenti (3'25"97). Il quartetto azzurro è composto Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti e Lorenzo Zazzeri. In testa i primatisti mondiali della Russia (3'25"01).

Azzurri davanti agli Stati Uniti anche nella staffetta 4x100 mista femminile. Terzo crono (3'53"68) per Silvia Scalia, Martina Carraro, Ilaria Bianchi e Costanza Cocconcelli. Nel pomeriggio cercheranno di difendere il terzo gradino del podio conquistato ad Hangzhou tre anni fa. (ANSA).