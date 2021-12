Sport: Pellegrini, è il momento di guardare nuoto da casa

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "La Nazionale è partita per i Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi e la lacrimuccia è già scesa. Doveva arrivare il momento in cui guardavo il nuoto da casa. Era il momento di voltare pagina, soprattutto per la fatica fatta nell'ultimo periodo": lo racconta Federica Pellegrini dal palco dei Gazzetta Sports Awards. "La data delle nozze? Non l'abbiamo decisa - spiega la Pellegrini - siamo in alto mare. Non abbiamo fretta". (ANSA).