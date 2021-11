Europei nuoto: Quadarella argento e Caramignoli bronzo nei 1500

Medaglia d'argento per Simona Quadarella e bronzo per Martina Caramignoli nei 1500 sl femminili all'Europeo di nuoto in vasca corta di Kazan. La prova sulla lunga distanza è stata vinta con ampio distacco dalla russa Anastasia Kirpichnikova, che ha tolto il titolo continentale in vasca corta all'azzurra Quadarella dopo aver vinto l'oro anche negli 800.