Covid: 10 positivi nella Nazionale di nuoto, anche Quadarella

Focolaio al raduno della nazionale di nuoto a Livigno. Sono dieci gli atleti risultati positivi al covid, dopo il giro di tamponi effettuati: tra questi c'è anche la campionessa azzurra Simona Quadarella. Tutti gli atleti, fa sapere la Fin, sono asintomatici. Tutti negativi invece i membri dello staff tecnico-sanitario. I test sono stat effettuati in seguito alle positività, emerse ieri, di Simone Sabbioni e Alice Mizzau. Il raduno collegiale, che era in programma fino al 5 novembre, è stato sospeso e come disposto dalla Asl locale, tutti i convocati resteranno in isolamemento e in quarantena presso la struttura alberghiera. Gli azzurri positivi sono Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona Quadarella. Il collegiale è cominciato l'11 ottobre scorso e tutti i nuotatori prima di radunarsi si erano sottoposti agli esami con esito negativo. I tamponi, spiega la Fin, sono stati eseguiti all'indomani della positività riscontrata da Sabbioni e Mizzau aggregati alla selezione di San Marino che soggiornavano in un albergo diverso e effettuavano gli allenamenti in altri orari rispetto agli azzurri. Del gruppo italiano solo Zuin e Calloni non sono risultati positivi.