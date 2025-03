MotoGP: dominio Marc Marquez ad Austin, pole e vittoria nella gara Sprint

Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gp delle Americhe, terza tappa del mondiale Motogp, sul circuito di Austin (Texas). È la terza vittoria dello spagnolo della Ducati ufficiale nella gara breve del sabato, ottenuta davanti al fratello Alex (Ducati Gresini), secondo, e al compagno di scuderia Francesco Bagnaia, terzo.

Marquez ha chiuso con un vantaggio di otto decimi sul fratello Alex e di due secondi scarsi su un Bagnaia in ripresa. Ai piedi del podio si sono fermati Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, rispettivamente quarto e quinto con le Ducati-VR46. Sesto posto per Fabio Quartararo con la Yamaha, seguito al settimo dallo spagnolo Pedro Acosta (KTM) e all'ottavo Luca Marini (Honda). Il giapponese Ai Ogura si è preso la nona posizione con l'Aprilia-Trackhouse, mentre al decimo ha chiuso Marco Bezzecchi con l'Aprilia ufficiale. In classifica, Marc si è portato a quota 86 punti, 19 in più del fratello. Bagnaia è terzo con 50.

Marc Marquez ha ottenuto anche la pole position. Domenica, partiranno accanto allo spagnolo Fabio Di Giannantonio e il fratello Alex, anche loro in sella a una Ducati. Francesco Bagnaia ha chiuso con il sesto tempo, preceduto da Pedro Acosta e Franco Morbidelli.

Griglia di partenza per la gara sprint e il Gp delle Americhe, terza prova del mondiale MotoGp, in programma sul circuito di Austin (Texas).



Prima fila Marc Marquez (Spa/Ducati) Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46) Alex Marquez (Spa/Ducati-Gresini)

Seconda fila Pedro Acosta (Spa/KTM) Franco Morbidelli (Ita/Ducati-VR46) Francesco Bagnaia (Ita/Ducati)

Terza fila Luca Marini (Ita/Honda) Joan Mir (Spa/Honda) Jack Miller (Aus/Yamaha-Pramac)

Quarta fila Maverick Vinales (Spa/KTM-Tech3) Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) Fermin Aldeguer (Spa/Ducati-Gresini)

Quinta fila Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) Alex Rins (Spa/Yamaha) Johann Zarco (Fra/Honda-LCR)

Sesta fila Brad Binder (Rsa/KTM) Enea Bastianini (Ita/KTM-Tech3) Ai Ogura (Gia/Aprilia-Trackhouse)

Settima fila Raul Fernandez (Spa/Aprilia-Trackhouse) Augusto Fernandez (Spa/Yamaha-Pramac) Somkiat Chantra (Tha/Honda-LCR) ottava fila Lorenzo Savadori (Ita/Aprilia).

