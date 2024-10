MotoGp: Bagnaia vince il Gp del Giappone, 2/o Martin

Francesco Bagnaia ha vinto il gran premio del Giappone, 16/a prova del motomondiale. Alle sue spalle il leader del motomondiale Jorge Martin, terzo posto per Marc Marquez. Con questa vittoria Bagnaia accorcia ulteriormente il distacco da Martin che è ora distante 10 punti. Partito 11/o in griglia, lo spagnolo Martin ha compiuto una fantastica rimonta, arrivando a un solo secondo da Bagnaia, e mantiene un vantaggio di 10 punti in campionato sull'italiano a quattro gare dalla fine.

Bagnaia ha dominato la gara dopo aver preso il comando subito dopo la partenza, mentre il giovane prodigio spagnolo Pedro Acosta (GasGas-Tech3), partito dalla pole position, è caduto rapidamente come il giorno prima durante la gara sprint.

Terzo Marc Marquez che nel finale resiste alla rimonta di Enea Bastianini, quarto. Quinto posto per Franco Morbidelli che precede la Ktm di Brad Binder. La Ducati piazza sette moto nelle prime otto: infatti ci sono poi il settimo posto di Marco Bezzecchi e l'ottavo di Fabio Di Giannantonio con le Desmosedici della VR46.



"Sono super felice, ho guadagnato 11 punti in questo fine settimana, sono molto contento" ha detto Bagnaia al termine della gara. " Oggi Jorge (Martin, ndr) era molto veloce e ho cercato di gestire, i primi 10 giri sono stati incredibili - aggiunge riferendosi alla gara che lo ha visto in testa sin dal primo giro - ora pensiamo alla prossima gara cercando di continuare così con la stessa strategia".



