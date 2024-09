Morto in una gara in Germania il motociclista Luca Salvadori

E' morto ieri durante una gara del campionato internazionale di Road Racing a Frohburg in Germania il pilota e youtuber Luca Salvadori originario di Milano.

I genitori "straziati dal dolore" hanno dato l'annuncio sui social del trentaduenne spiegando che "ieri durante una gara dell'IRRC in Germania Luca è stato coinvolto in un incidente per lui mortale.

"Ci ha lasciati - hanno aggiunto - inseguendo la sua passione'.

Al papà di Luca, Maurizio Salvadori, fondatore della Trident Agency, poi diventata Trident Music che si è occupata di management e tour di artisti come Jovanotti, Baby Gang, Laura Pausini e Gianni Morandi, sono arrivati massaggi di cordoglio di artisti con cui ha lavorato.



"Ci stringiamo a Maurizio Salvadori, caro amico e nostro primo manager, in un momento terribile come è quello della perdita di un figlio" hanno scritto sui social i Pooh. "Un figlio - hanno aggiunto - è un dono benedetto e tutti noi, da genitori, non possiamo che stringerci a Maurizio, in silenzio, con rispetto per il dolore, per questa tragedia che ha spento il sorriso di un ragazzo meraviglioso ed entusiasta della vita".





