Marc Marquez su Ducati Gresini ha conquistato la pole position del Gran Premio della MotoGp ad Aragona in Spagna.

Terzo tempo per Francesco Bagnaia dietro anche a Pedro Acosta su Ktm. Quarto Jorge Martin su Ducati Pramac: lo spagnolo partirà in 2/a fila con Alex Marquez e Morbidelli. 13° Bezzecchi e 14° Bastianini, che erano stati eliminati in Q1.

