MotoGp: doppietta Bastianini a Silverstone, Martin torna leader

Bravo e mai domo, in una parola Enea Bastianini.

Dopo aver vinto la sprint race, la 'Bestia' della Ducati ufficiale trionfa anche nella gara lunga, nel Gran Premio della Gran Bretagna rimontando prima il compagno e campione del mondo, Francesco Bagnaia, e poi Jorge Martin, in sella alla Ducati Pramac.

Sul celebre circuito di Silverstone, lo spagnolo riesce a stare davanti fino agli ultimi tre giri, ma alla fine deve cedere all'intraprendenza del pilota riminese anche se può comunque sorridere per il fatto di essersi ripreso la testa del Mondiale con tre punti di vantaggio su Bagnaia.





Ai piedi del podio Marc Marquez, seguito da Fabio Di Giannantonio e dalla Aprilia di Aleix Espargaro che scattava dalla pole position. Uscito presto di scena Brad Binder con la Ktm, si erano subito autoesclusi, finendo a terra per un contatto, i piloti Trackhouse Oliveira e Fernandez. Falsa partenza al via per l'Aprilia di Espargaro che scattava dalla pole position e ne approfittano le Ducati. Bagnaia si prende subito il comando della gara resistendo prima a Bastianini e poi al rivale per il Mondiale Martin che dopo un paio di giro di mette dietro la 'Bestia' andando all'inseguimento del campione del mondo. Dopo pochi giri si riporta sotto Espargaro che passa Bastianini seguito dai fratelli Marquez, Marc quinto e Alex sesto. Passano i giri e l'impressione è che i piloti di testa pensino soprattutto a risparmiare le gomme in attesa del rush finale. Bagnaia e Martin sembrano fare l''elastico' divisi da tre quattro decimi in attesa di vedere chi ne avrà di più negli ultimi giri. Dietro intanto Bastianini si rifà sotto riprendendosi la zona podio superando in staccata l'Aprilia di Espargaro. Al giro nove, Martin piazza il primo attacco a Bagnaia che riesce subito. Lo spagnolo è in testa ma è battaglia con l'altra Ducati di Bastianini che rientra anche in lotta per la prima posizione. Ed è MotoGp spettacolo ad ogni curva. La 'Bestia' approfitta di un passaggio a vuoto del compagno di squadra e si lancia all'inseguimento di Martin. Inseguimento che va a buon fine negli ultimi giri quando la 'Bestia' approfitta di un errore di Martin e si va a prendere una vittoria bella quanto meritata. "E' stata una gara molto difficile - spiega Bastiani dalla festa del podio di Silvestone - perchè ho commesso qualche errore in partenza, ma avevo fiducia di poter rimontare. Dal quarto posto sono riuscito a rimontare prima Bagnaia e poi Martin negli ultim giri, è stato bellissimo era ora". Sorride per il secondo posto, che lo riporta in testa al Mondiale, Martin: "Grazie al mio team oggi è stato fantastico concludere sul podio. Ho cercato di gestire e poi al momento giusto ci ho provato. Quando ho visto che Enea mi stava riprendendo ho dovuto cedere, complimenti a lui e alla Ducati ufficiale, oggi erano di un altro livello". Consapevole di non poter fare di più infine Bagnaia che dà la colpa del suo cedimento dopo metà gara alle gomme: "Stavo cercando di gestire la gomma posteriore, ma poi ho perso l'anteriore ed ho preferito concludere la gara. In ogni caso sono contento, spero di avere un risultato migliore la prossima gara". Appuntamento dopo Ferragosto, domenica 18, in Austria

