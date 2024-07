MotoGp, Bagnaia vince in Germania, Marc Marquez secondo

Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di Germania classe MotoGp. Secondo posto per Marc Marquez (Ducati Gresini), terzo Alex Marquez. Caduta a poco più di un giro dal termine per Jorge Martin che era stato al comando sin dalla partenza. Bagnaia, grazie al successo di oggi torna in testa al mondiale.



Grazie alla vittoria nel gran premio di Germania, Francesco Bagnaia passa in testa alla classifica del mondiale: il pilota della Ducati, complice la cadura di Jorge Martin, ha scavalcato lo spagnolo e si è messo al comando con 10 punti di vantaggio. Questa la classifica del motomondiale dopo il gp di Germania: 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 222 punti 2. Jorge Martin (Ducati Pramac) 212 3. Marc Marquez (Ducati Team Gresini) 166 4. Enea Bastianini (Ducati) 155 5. Maverick Vinales (Aprilia) 125 6. Pedro Acosta (KTM) 110 7. Brad Binder (KTM) 108 8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 92 9. Aleix Espargarò (Aprilia) 82 10. Alex Marquez (Ducati Team Gresini) 79.

