MotoGp: Germania, pole per Martin. Quarto tempo per Bagnaia

Jorge Martin con la Ducati Pramac conquista la pole position nel Gp di Germania classe MotoGp. Quarto tempo per Pecco Bagnaia con la Ducati. Secondo posto per Miguel Oliveira con la Aprilia Racing davanti al compagno di squadra Raul Fernandez.

In seconda fila, Alex Marquez con la Ducati Gresini alle spalle di Bagnaia e davanti a Franco Morbidelli con la Ducati Pramac. Settimo Maverick Vinales con l'Aprilia, protagonista di un incidente in qualifica. Ottavo tempo per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) davanti ad Enea Bastianini con la seconda Ducati ufficiale e Pedro Acosta (GasGas).

Alle 15 è in programma la sprint race.

