MotoGp: Vinales si aggiudica la pole del Gp delle Americhe

Maverick Vinales su Aprilia si è aggiudicato la pole position del Gp di Austin in Texas. Lo spagnolo partirà, quindi, in prima fila sia per la gara Sprint in programma questa sera che per il Gran Premio di domani. Alle sue spalle Pedro Acosta su Ktm Gas Gas e MArc Marquez con la Ducati del Team Gresini. Quarto tempo per il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale davanti ad Enea Bastianini. Nervoso Jorge Martin, sesto con la Ducati Pramac, autore di ben due cadute. Brutta caduta anche per Marco Pezzecchi, decimo con la Vr46 Ducati.



