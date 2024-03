MotoGp: Bagnaia vince il GP del Qatar

Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio del Qatar, prima prova del motomondiale 2024. Sulla pista di Losail, il campione del mondo MotoGp con la sua Ducati ufficiale ha ottenuto la sua 19/a vittoria in top class in carriera, precedendo Brad Binder (Ktm) e Jorge Martin (Ducati Pramac), vincitore ieri della Sprint Race. Al quarto posto si è classificato Marc Marquez con la Ducati Gresini e al quinto il compagno di squadra di Bagnaia, Enea Bastianini.

Per Bagnaia è la 19/a vittoria in top class. Ai piedi del podio si è fermata la rincorsa di Marc Marquez, seguito da Enea Bastianini e Alex Marquez. Settimo Fabio Di Giannantonio. Tutti piloti in sella a Ducati. Ottavo è giunto Aleix Espargaro con la prima delle Aprilia. Il rookie Pedro Acosta (Ktm) e Maverick Vinales (Aprilia) chiudono l'elenco dei primi 10. Nella classifica piloti Bagnaia ha 25 punti, Binder 20 e Martin 16.



