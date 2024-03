MotoGP: Qatar, a Martin la prima pole della stagione

Jorge Martin (Ducati Pramac) con il tempo di 1'50"789 ha ottenuto la pole della classe MotoGP in Qatar, primo appuntamento del mondiale 2024. In prima fila partiranno anche Aleix Espargaro (Aprilia) ed Enea Bastianini (Ducati Lenovo).

Per Martin è la 14ma pole nella classe maggiore. In seconda fila partiranno la Ktm di Brad Binder, l'altra Ducati ufficiale del campione del mondo Francesco Bagnaia e la Ducati del Gresini Racing guidata da Marc Marquez. Apre la terza fila, con il settimo tempo, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

"Sono contento perché il passo è buono, ma in gara tanti proveranno a vincere". Così Jorge Martin dopo aver ottenuto la prima pole del 2024, a Losail. Lo spagnolo della (team Pramac), vice campione del mondo, con il tempo di 1'50"789 ha firmato anche il record della pista. Soddisfatto anche Enea Bastianini (Ducati ufficiale) del suo terzo tempo: "Contento, siamo andati forte tutto il weekend. Ora dobbiamo fare uno step, lavorare sull'anteriore. Come ritmo mi sento abbastanza forte". A riprova delle prestazioni sempre crescenti in MotoGP, già nelle prequalifiche Alex Marquez (1'51"108) aveva abbassato di ben sei decimi il crono realizzato a Losail da Luca Marini nel 2023.



Griglia di partenza della Sprint Race e del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento dei 21 della stagione MotoGP.

1a fila:

Jorge Martin (Spa/Ducati-Pramac)

Aleix Espargarò (Spa/Aprilia)

Enea Bastianini (Ita/Ducati)

2a fila:

Brad Binder (Rsa/KTM)

Francesco Bagnaia (Ita/Ducati)

Marc Marquez (Spa/Ducati-Gresini)

3a fila:

Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46)

Pedro Acosta (Spa/GasGaS-Tech3)

Alex Marquez (Spa/Ducati-Gresini)

4a fila:

Maverick Vinales (Spa/Aprilia)

Jack Miller (Aus/KTM)

Raul Fernandez (Spa/Aprilia-Trackhouse)

5a fila:

Johann Zarco (Fra/Honda-LCR)

Miguel Oliveira (Por/Aprilia-Trackhouse)

Marco Bezzecchi (Ita/Ducati-VR46)

6a fila:

Fabio Quartararo (Fra/Yamaha)

Joan Mir (Spa/Honda)

Augusto Fernandez (Spa/GasGas-Tech3)

7a riga:

Takaaki Nakagami (Jpn/Honda-LCR)

Alex Rins (Spa/Yamaha)

Luca Marini (Ita/Honda)

8a fila:

Franco Morbidelli (Ita/Ducati-Pramac).

