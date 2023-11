Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) ha vinto il Gp del Qatar, penultima prova del Mondiale MotoGp, con Francesco Bagnaia secondo al traguardo che allunga sul suo rivale per il titolo, Jorge Martin, decimo. Il vantaggio del pilota Ducati sullo spagnolo è ora di 21 punti e a Valencia ne saranno in palio in tutto 37. Terzo in classifica Luca Marini, per un podio tutto italiano in sella alle Ducati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA