A Motegi Jorge Martin vince la Sprint, Bagnaia terzo

Jorge Martin, con la Ducati Pramac, ha vinto la gara Sprint sul circuito di Motegi. Sul traguardo lo spagnolo, partito dalla pole e sempre in testa alla gara, ha preceduto la KTM di Brad Binder e la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, portando a -8 punti il suo distacco da quest'ultimo, leader del mondiale piloti MotoGP. Per Martin è il terzo successo consecutivo nella Sprint del sabato. Dietro i primi tre si sono piazzati Jack Miller (KTM), Johann Zarco e Marco Bezzecchi (entrambi su Ducati).



Bagnaia "ho faticato, mi aspettavo di avere più grip"

"Mi aspettavo di avere più grip, di essere più veloce. Invece ho faticato fin dal primo giro. Ho dovuto cercare solo di limitare i danni". Francesco Bagnaia, a Sky Sport, si è mostrato piuttosto deluso della sua gara Sprint a Motegi, dove è giunto terzo, dopo aver a lungo battagliato con la KTM di Jack Miller: "E' stata tosta lottare con Miller. Per domani bisogna capire cosa è successo, vedremo...". Il leader del mondiale ha però aggiunto: "Sono sereno perché so che qualcosa non ha funzionato, avessi avuto la possibilità di fare meglio e l'avessi sprecata sarebbe diverso. Comunque, tutto sommato è un inizio di fine settimana positivo". "Sono partito con la consapevolezza di avere un certo pacchetto e poterlo sfruttare, invece nei primi due tre giri la moto non andava proprio - ha proseguito il pilota Ducati - Su una pista così non avere grip è un problema". Jorge Martin, oggi primo, ora è a -8 nella classifica del mondiale piloti. "Cambia poco dal mio punto di vista - ha assicurato Bagnaia - L'approccio mentale è sempre quello di fare il meglio, mentalmente non ho mai pensato di gestire. Anzi, forse qualche volta avrei dovuto farlo. Ma mancano 13 gare, il mondiale è ancora lungo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA