Motogp: piede e gomito acciaccati, Quartararo forse si opera

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Fabio Quartararo soffre di una distorsione al gomito sinistro e di una possibile frattura del piede in seguito alla caduta nel GP d'Olanda e probabilmente dovrà essere operato. "Credo di dovermi operare in settimana.

Vedremo dopo nuovi esami", ha detto il francese della Yamaha, prima di andare a scusarsi con Johann Zarco, trascinato a terra nella caduta. La collisione è avvenuta nel terzo giro della gara sulla pista di Assen, vinta da Francesco Bagnaia. Zarco si è rialzato subito, Quartararo ha dovuto farsi aiutare dai commissari per uscire dal circuito. È stato portato al centro medico.

"Ho spinto un po' forte per rimediare al mio errore in partenza. È colpa mia, ho fatto un pasticcio", ha ammesso El Diablo. Il campione del mondo 2021 cercherà di essere in piedi per la ripresa della stagione il 6 agosto a Silverstone (Gran Bretagna). (ANSA).