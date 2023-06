MotoGP: Olanda, vince Bagnaia davanti a Bezzecchi

Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale ha vinto il gran premio d'Olanda della classe MotoGP. Il leader del mondiale ha preceduto Marco Bezzecchi, anche lui in sella a Ducati. Terza l'Aprilia di Aleix Espargaro. In gara era stato il sudafricano della KTM Brad Binder a tagliare il traguardo per terzo, ma poi è stato retrocesso di una posizione per una infrazione di "track limits" all'ultimo giro, ovvero aver calpestato la zona verde a margine della pista. Con 194 punti Bagnaia consolida il primo posto in classifica ed un vantaggio di 35 lunghezze sullo spagnolo Jorge Martin (oggi quinto) e 36 su Bezzecchi.