Motogp: niente gran premio d'Olanda per Marc Marquez

"Marc Marquez non prenderà parte al Gran Premio di Olanda. Il pilota HRC è stato dichiarato unfit dopo gli infortuni di settimana scorsa durante il Gran Premio di Germania, che si sarebbero aggravati nei due giorni ad Assen".

La scorsa settimana in Germania il pilota spagnolo aveva dovuto rinunciare alla gara dopo 5 cadute tra Libere, qualifiche e Warm Up. Le fratture di un dito, delle costole e di un legamento del piede hanno costretto Marquez a saltare l'appuntamento con la gara per la seconda settimana consecutiva.

