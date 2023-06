Moto: Olanda, Dixon vince la gara della Moto2

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il britannico Jake Dixon ha vinto ad Assen la sua prima gara in Moto2, precedendo il giapponese Ai Ogura e lo spagnolo Pedro Acosta. Polemiche per la decisione di non far ripetere un long lap penalty allo spagnolo, nonostante una irregolarità durante l'esecuzione della penalità.

Tony Arbolino è giunto settimo, rimanendo comunque leader del Mondiale con 8 punti di vantaggio su Acosta. Decimo posto per Celestino Vietti. (ANSA).