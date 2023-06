MotoGp, Binder viene retrocesso, Quartararo sale sul podio

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Niente podio per Brad Binder che viene penalizzato di tre secondi per aver ricevuto un warning nel finale della Sprint ad Assen in Olanda per aver superato i limiti della pista. Il pilota della Ktm, retrocesso in quinta piazza, cede la terza posizione a Fabio Quartararo su Yamaha.

