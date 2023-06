Moto3: Munoz in pole in Olanda, terzo Rossi

La prima pole position Moto3 firmata David Munoz. Il giovane spagnolo di BOE Motorsports beffa tutti e proprio all'ultimo vola al comando nelle qualifiche del Gp d'Olanda, riscrivendo anche il record assoluto del TT Circuit Assen. Bravo Riccardo Rossi 3/o, per la prima volta in prima fila. Secondo l'australiano Joel Kelso. Disastro invece per il leader Moto3 Daniel Holgado in fondo alla griglia. Nel corso del turno è anche arrivata la sanzione per Adrian Fernandez, protagonista del contatto che ha causato l'incidente di Filippo Farioli nelle Prove 3. Il sostituto di Leopard Racing dovrà scontare una doppia Long Lap Penalty nella gara di domenica