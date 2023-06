Moto: Bezzecchi, una bella qualifica, la sprint sarà importante

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Mi sono trovato bene, è stata una bella qualifica. Un buon risultato sia per la sprint che per la gara". Parola di Marco Bezzecchi dopo la pole position conquistata nel Gran Premio d'Olanda classe MotoGp. "La sprint - aggiunge ai microfoni di Sky il pilota del VR46 Racing team - sarà importante anche per capire come sistemare le gomme per la gara". (ANSA).