Moto: ad Assen Bezzecchi si conferma il più veloce del venerdì

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Sulla pista di Assen Marco Bezzecchi si è confermato il più veloce dopo le libere del venerdì. Già autore del miglior tempo al mattino, il pilota Ducati del team VR46 si è ripetuto nelle seconde libere, in 1'32"063. Secondo riscontro cronometrico per Jorge Martin (Ducati Pramac, +0.130), terzo per la KTM di Jack Miller (+0.155).

Nella classifica combinata dei primi 10, che accedono direttamente alla Q2, anche Francesco Bagnaia (Ducati), Maverick Vinales (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha), Aleix Espargaró (Aprilia), Brad Binder (KTM), Luca Marini (Ducati) e Alex Marquez (Ducati).

Solo 19mo Marc Marquez, caduto senza conseguenze nel finale della sessione. (ANSA).