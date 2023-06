Moto: Quartararo si frattura un alluce facendo jogging

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Disavventura extra pista per Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, in Olanda per il GP di questo fine settimana ad Assen, si è procurato la frattura dell'alluce sinistro mentre faceva jogging ad Amsterdam.

L'account Twitter ufficiale della MotoGP precisa che Quartararo sarà visitato dopo le prime prove libere per valutare le sue condizioni. (ANSA).