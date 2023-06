Bagnaia, 'Assen speciale, voglio concedermi un bis'

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Questo weekend è speciale per me, è uno dei miei circuiti preferiti, adoro il tracciato e non vedo l'ora di iniziare. La nostra moto si adatta bene ad Assen, cercheremo di replicare il risultato dell'anno scorso, la nuova moto va alla grande su questo tipo di pista": così, Francesco Bagnaia, nella conferenza piloti che apre il fine settimana del gran premio d'Olanda di motociclismo.

"Quando sono arrivato nel Motomondiale, in Moto3, dicevo sempre che avevo un grande rispetto per Assen, ed è stato proprio qui che ho vinto la mia prima gara - ha aggiunto - L'anno scorso ho conquistato una vittoria grandiosa, siamo riusciti ad essere competitivi, per noi sarà importante ripeterci per arrivare alla pausa estiva di buon umore".

Per il pilota della Ducati ""Martin e Bezzecchi possono andare forte su questa pista, sono tra i candidati per poter vincere questo weekend, mi piacerebbe replicare la battaglia del Gp di Germania, ma con un risultato diverso". (ANSA).