Gp Olanda: Lecuona sostituirà Mir sulla Honda ufficiale

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Iker Lecuona sarà il sostituto dell'infortunato Joan Mir in Olanda, sulla Honda ufficiale del team Repsol. Nell'ultimo appuntamento del motomondiale prima della pausa estiva tornerà Marc Marquez, dopo aver saltato il GP in Germania a causa di una caduta nel warm up della gara.

Marquez ha vinto due volte ad Assen nella classe regina e solo una volta non è salito sul podio, nel 2021.

"Arrivo ad Assen cercando di lasciarmi alle spalle il duro weekend in Germania. L'obiettivo è raccogliere molti dati utili per gli ingegneri in modo che possano lavorare nelle prossime settimane. Dobbiamo mantenere la calma e affrontare il fine settimana con un piano chiaro" ha anticipato lo spagnolo.

L'altro lato del box Honda vedrà Lecuona fare la sua seconda apparizione dell'anno. Mir continuerà a riprendersi a casa con l'obiettivo di tornare in azione in Gran Bretagna in piena forma. Lecuona, 23 anni, ha debuttato nel Repsol Honda Team in Spagna all'inizio dell'anno, concludendo sia la gara Sprint che il Gran Premio. (ANSA).