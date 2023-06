Moto: Marquez cade anche nel warm up in Germania, ma può correre

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Marc Marquez è stato protagonista dell'ennesima caduta nel fine settimana al Sachsenring, con la sua Honda che lo ha disarcionato nel corso del warm up in vista del Gp di Germania, al via alle 14. Il pilota spagnolo ha riportato alcuni traumi, tra cui una micro frattura al pollice della mano destra, una lesione che non gli impedirà di scendere in pista, essendo stato dichiarato abile dai medici di gara.

Marquez dopo la gara sprint di ieri aveva dichiarato di aver evitato di correre rischi eccessivi dato lo scarso feeling con la moto, preferendo arrivare al traguardo senza danni per provare a fare meglio in gara dopo alcuni aggiustamenti, ma il warm up non sembra incoraggiante.

Il più veloce nel breve test mattutino è stato Marco Bezzecchi (Ducati VR46), con il tempo di 1:20.999 davanti a Jorge Martin (Ducati Pramac), vincitore della gara sprint e Francesco Bagnaia (Ducati), che partirà in pole position.

