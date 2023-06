Gp Germania: Bagnaia "ho provato di tutto, oggi secondo va bene"

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Ci ho provato all'ultimo giro, ma ho toccato Martin ed ero un po' al limite per recuperare. Il secondo era il massimo cui potevo aspirare, ora pensiamo ad Assen". Così Francesco Bagnaia al termine del Gp di Germania, che ha chiuso alle spalle dello spagnolo dopo un lungo duello.

"Credo che abbiamo dimostrato di essere forti, abbiamo migliorato rispetto a ieri e ho guadagnato terreno ma non è stato sufficiente per stare davanti", ha aggiunto il piemontese della Ducati.

Felice per la vittoria, la seconda in MotoGp, Martin: "Finalmente è arrivato questo momento, ci provavo da due anni.

La gara è stata davvero dura - ha sottolineato -. Pecco ha combattuto con tutte le sue forze. Ho dovuto gestire un po' e verso la fine ha provato a passarmi. Forse avrei potuto risparmiare le gomme all'inizio, ma sono molto felice". (ANSA).